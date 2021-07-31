البرازيل تطيح بمصر من أولمبياد طوكيو

ودع منتخب مصر منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بالخسارة أمام منافسه البرازيلي بنتيجة (1-0)، اليوم السبت، في ربع النهائي على ملعب (سايتاما 2002).

وأحرز للمنتخب البرازيلي مهاجمه ماتيوس كونها في الدقيقة 37 من تمريرة سريعة بواسطة ريشارليسون نجم المباراة، أودعها ببراعة في مرمى محمد الشناوي. وسيواجه المنتخب البرازيلي في المربع الذهبي الفائز من مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية.



وفي نصف النهائي الثاني سيلتقي المنتخبان الإسباني والياباني.

وفي نصف النهائي الثاني سيلتقي المنتخبان الإسباني والياباني.