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وفاة فنانة كويتية بعد صراع مع المرض

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بغداد - ياسين صفوان - توفيت اليوم الفنانة الكويتية انتصار الشراح في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما.

وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد تدهورت أثناء تلقيها العلاج في لندن إذ نقلت الى احدى المستشفيات هناك بعد انتكاس حالتها الصحية في الكويت.

 

وتعتبر الفنانة انتصار احدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت و اشتهرت بأدوارها الكوميدية التي أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات و البرامج الكوميدية.

 

ومن أهم أعمالها مسرحية "باي باي لندن" و "انتخبوا أم علي" و برنامج "فضائيات" و أوبريت "بعد العسل" و غيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.
والفنانة انتصار الشراح من مواليد 1962 وبدأت العمل الفني في عام 1980.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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