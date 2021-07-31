وفاة فنان ومخرج عربي متأثرا بفيروس كورونا

ونعت وزارة الثقافة التونسية الراحل، وقالت في بيان صدر عنها، إن ”الساحة المسرحية فقدت أحد أهم أعلامها المتميزين بأعمالهم الثريّة، وعضوا بالهيئة الإدارية لأيام قرطاج المسرحية؛ جرّاء صراع مرير مع فيروس كورونا“.وعرف التونسيون، الفنان الراحل في العديد من الأعمال التلفزيونية المحلية، على غرار السلسلتين الكوميديتين ”اضحك للدنيا“ و“عند عزيز“، وأعمال درامية أخرى، منها: ”تغريبة بني هلال“ و“دروب المواجهة“، و“ويبقى الحب“.

وفي رصيد الفنان الراحل العديد من الأعمال المسرحية التي شارك فيها، سواء بالتمثيل أو الإخراج أو الإنتاج، من بينها مسرحيات: ”عدم سماع الدعوى“ و“حكاية حب“ و“ولد البرني وبنت العطراء“ و“هلواس“ و“السنافر“ و“فلة والأقزام السبعة“ و“أليس في بلاد العجائب“، و“السور“… وغيرها من الأعمال.



كما شارك الراحل في عدد من الأعمال السينمائية التونسية والعالمية، منها: ”الأوديسة“ و“التلفزة جاية“، وظهر إلى جانب مشاهير هوليوود مثل ميل غيبسون، وكذلك الفنان المصري العالمي عمر الشريف.

يشار إلى أن الساحة الفنية التونسية، قد فقدت عددا من الممثلين والفنانين والمخرجين، جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا، من بينهم المخرج صلاح الدين الصيد، والفنان أشرف جرمانة والممثل حمادي غوّار.