جوتيريش يرحب بافتتاح الطريق الساحلي: تطور طال انتظاره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بافتتاح الطريق الساحلي في ليبيا، مؤكدًا أنه تطور مهم طال انتظاره.

وأشاد الأمين العام، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، بالجهود التي وصفها بـ"الحاسمة" للجنة العسكرية الليبي المشتركة (5 + 5)، معربًا عن تقديره للمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الوطنية على دورهما في تأمين هذه الخطوة الحاسمة.

اتفاق جنيف



وجدد الأمين العام دعوته لجميع أصحاب المصلحة، للإسراع في تنفيذ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والعمل معًا لتنفيذ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجدد الأمين العام دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

إعلان رسمي

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أعلنت أمس الجمعة، رسميًا فتح الطريق الساحلي الواصل بين شرق البلاد وغربها؛ تنفيذا لاتفاق جنيف بشأن وقف إطلاق النار.

وفي أول رد فعل للجيش الليبي، قال المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن المؤسسة العسكرية تؤكد تجاوبها مع قرار فتح الطريق الساحلي.

وأضاف حفتر، في كلمة مسجلة بثتها القيادة العامة للجيش الليبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش حريص على أن يظل مسار السلام الخيار الاستراتيجي لمعالجة القضايا العالقة.

إجراء الانتخابات

المجلس الرئاسي الليبي، أكد أن إعادة فتح الطريق الساحلي "سيساعد على إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية، كما يعجّل بتحقيق تطلعات الليبيين وتوحيد مؤسسات الدولة وبالأخص المؤسسة العسكرية."

الطريق الساحلي.. هل تعزز حلحلة الملف الشائك آمال استقرار ليبيا؟

رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، قال إن الحدث الذي وصفه بـ"الإيجابي" بإكمال فتح الطريق الساحلي ستتبعه "إنجازات متتالية"، ستكون في مجال المصالحة وكذلك التنمية والتطوير والإعمار، خاصة أن ليبيا تحتاج من الجميع تجاوز كل ماض حزين والنظر إلى المستقبل الزاهر، على حد قوله.

ترحيب دولي

وخارجيًا، أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، بالقرار، مؤكدًا أن الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير، عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ورحب المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بالخطوة، مؤكدا أن افتتاح الطريق يساعد على إعادة توحيد البلاد، ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في المهام العاجلة المتمثلة في اعتماد ميزانية الدولة وتحديد الأساس الدستوري والقانوني لانتخابات ديسمبر.



خطوة حاسمة

كما رحبت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا بإعادة فتح الطريق الساحلي بالكامل، مؤكدة أن هذه الخطوة الأولى ستخفف من معاناة ملايين الليبيين، وستؤدي إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية من داخل ليبيا.

ورحبت أيضا سفارة فرنسا في ليبيا عبر "تويتر" بإعادة فتح الطريق الساحلي واعتبرتها "خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعلى طريق الانتقال السياسي في ليبيا".

