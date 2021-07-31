شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى من الغذاء.. الزيادة السكانية أخطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد توفير الأمن الغذائى من أهم التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع، المتقدم والنامى على حد سواء، وتأتى هذه القضية فى مقدمة الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة (القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى).

ويتطلب إنجاز هذا الهدف العمل على توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلى مع استدامة الموارد المتاحة، وطرح منتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، وتكوين مخزون استراتيجى مناسب، وتأمين مصادر الاستيراد، ومع إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة لتكون فى متناول الجميع، وفى الوقت ذاته، تكفل عائدا ملائما للمزارع يكون محفزا لمزيد من الإنتاج.

وفى هذا الإطار، يهدف برنامج تحقيق الأمن الغذائى إلى زيادة الإنتاج المحلى من الحاصلات التى تعانى من قصور فى الوفاء بالاحتياجات الغذائية للسكان، ومن ثم، تقليل الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية.

وفى واقع الأمر، تعزى ظاهرة انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات الزراعية لعدة أسباب نستعرض أبرزها فيما يلى:

1- الزيادة السكانية الكبيرة التى تؤدى إلى تزايد الطلب على السلع الغذائية بمعدلات تفوق معدلات نمو الإنتاج.

2- محدودية الموارد المائية التى تحول دون التوسع الكبير والسريع فى مشاريع الامتداد الأفقى.

3- انخفاض كفاءة منظومة الرى الراهنة.

4- التعديات المستمرة على الأراضى الزراعية وتدهور التربة بفعل الملوثات.

5- التفتيت المستمر فى الحيازات الزراعية والتى من شأنها زيادة تكاليف الإنتاج وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية، وتعذر التوسع فى الميكنة الزراعية، وبالتالى ضعف كفاءة استغلال الأراضى الزراعية.