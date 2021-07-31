شكاوى من طول امتحان الأحياء للثانوية العامة بأسيوط- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

اشتكى طلاب الثانوية العامة قسم علمي علوم بأسيوط، من طول أسئلة امتحان الأحياء، خاصة سؤال الرسم البياني وDNA، مؤكدين أنه كان يحتاج إلى وقت إضافي للتفكير والإجابة .

وأكد الطلاب أمير صفوت، وعمر سيد ومحمود خليل، وشهاب أحمد، محمد أحمد، أن امتحان مادة الأحياء احتوى على أسئلة صعبة وتحتاج وقت إضافي للتفكير والإجابة خاصة سؤال الرسم البياني و DNA و التكاثر والمناعة.

وأشار الطلاب إلى أن الإمتحان يحتوي على 50 سؤالًا وكانت تحتاج إلى وقت أطول للإجابة والمراجعة؛ مشيرين إلى أن الامتحان في مستوى الطالب فوق المتوسط.