غياب 148 طالبًا عن امتحان الأحياء والاستاتيكا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

رصدت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، غياب 148 طالبًا، وطالبة، عن أداء امتحان مادة الأحياء والاستاتيكا في امتحانات الثانوية العامة "الشعبة العلمية"، وذلك في 86 لجنة ، على مستوى 12 إدارة تعليمية.

وأصدرت محافظة كفر الشيخ، بيانًا اليوم السبت، كشفت فيه عدم تلقي غرفة العمليات، شكاوى بوجود تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، أو حدوث أعمال غش، في مادة الأحياء والاستاتيكا للشعبة العلمية.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن 13 الفًا، و397 طالبًا، وطالبة بالشعبة العلمية، أدوا امتحان مادة الأحياء والاستاتيكا، وتغيب عن أداء الامتحان 148 طالبًا، وطالبة، بنسبة حضور 99% موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.