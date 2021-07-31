جنوب أفريقيا تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

اسماعيل عبد الحي - اعترضت جمهورية جنوب أفريقيا على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي، واصفة هذه الخطوة بأنها "مروعة"، وذلك في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن جنوب أفريقيا أصيبت بالدهشة من جراء "القرار الجائر وغير المبرر" الصادر عن الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة عضو مراقب. وأوضح أن الاتحاد اتخذ هذا القرار من جانب واحد دون استشارة الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في عام تعرض فيه الشعب الفلسطيني لقصف مدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني على الأراضي المحتلة.

ولفت إلى أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأفريقي الرافض بشدة لمقتل الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية المدنية.

يذكر أن الخارجية الإسرائيلية قالت في بيان أصدرته يوم 22 جويلية الجاري، بأن سفير تل أبيب في إديس أبابا، أليلي أدماسو، قدمت أوراق اعتمادها عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي، وذلك لأول مرة منذ عام 2002.

وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد فإن وضع المراقب سيمكن إسرائيل من "مساعدة" الاتحاد الأفريقي بشكل أكبر "في مجالي مكافحة جائحة كورونا، والإرهاب"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن لبيد.

وتابع: "سيساعدنا ذلك على تعزيز أنشطتنا تجاه القارة، وتجاه الدول الأعضاء في الاتحاد". وقال البيان إن "إسرائيل لديها علاقات مع 46 دولة في أفريقيا، يتم في إطارها التعاون في العديد من مجالات التنمية والتجارة".

في المقابل، أشارت تقارير أفريقية إلى أن "إسرائيل لها مخططات للوصول إلى مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية في أفريقيا وكل الشواهد تؤكد أن تدخلاتها في الدول الأفريقية سلبية وضد مصالح الشعوب".

وذكرت التقارير الإسرائيلية أنه "حتى عام 2002، كانت إسرائيل عضوا مراقبا في منظمة الوحدة الأفريقية، حتى تم حلها واستبدالها بالاتحاد الأفريقي".