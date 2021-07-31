إصابات كورونا في طوكيو تتجاوز 4000 للمرة الأولى وتخيم على الأولمبياد

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قالت سلطات طوكيو إن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في العاصمة اليابانية التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قفز قفزة قياسية بلغت 4058 إصابة اليوم السبت، متجاوزا 4000 حالة للمرة الأولى وهو ما يلقي بظلاله على المنافسات.

تأتي الزيادة القياسية الجديدة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس وتوسيع نطاقها إلى ثلاث مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظرا للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.

وقال ماسا تاكايا المتحدث باسم دورة طوكيو 2020 في إفادة يومية "لقد سحبنا بطاقة الاعتماد لأننا نعتقد أن الخروج من قرية الرياضيين لمشاهدة معالم المدينة أمر لا ينبغي حدوثه".

وهذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 23 يوليو. وبدون بطاقة الاعتماد لا يمكن للمرء دخول أي منشآت أولمبية.









