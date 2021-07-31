إصابات كورونا تتخطى 198 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

شهدت أرقام فيروس كورونا المستجد ارتفاعا سواء على صعيد الإصابات والوفيات في معظم أنحاء العالم.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات إلى 198 مليوناً و34 ألفاً و753 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و224 ألفاً و421 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 178 مليونا و930 ألفاً و551 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

عدد قياسي بإصابات ووفيات تايلاند

سجلت تايلاند عدداً قياسياً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 18912 حالة، السبت، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 597287.

وسجل البلد الآسيوي أيضاً عدداً قياسياً جديداً في الوفيات اليومية بالفيروس عند 178 ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 4857.

459 وفاة و19346 إصابة جديدة بالمكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 459 وفاة و19346 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 240456، بينما سجلت البلاد مليونين و829443 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

40904 إصابات جديدة و963 وفاة بالبرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت، الجمعة، 40904 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بجانب 963 حالة وفاة.

وطبقاً لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أكثر من 19.8 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 555460 حالة طبقاً لبيانات الوزارة.