أزمة لاجئين جديدة تهدد أوروبا بسبب تونس

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية بأن هناك أزمة لاجئين جديدة في إيطاليا، بعد وصول 600 تونسي إلى ”لامبيدوسا“.

وأضافت: ”وصل ما يقرب من 600 لاجئ تونسي غير شرعي إلى جزيرة ”لامبيدوسا“ في إيطاليا، في غضون 24 ساعة فقط هذا الأسبوع، هربا من الأزمة الداخلية التونسية، ما أدى إلى خلق موجة جديدة عبر البحر المتوسط“.

وأردفت: ”وصول هذا العدد إلى الجزيرة الإيطالية رفع العدد الإجمالي للاجئين، الذين تتم استضافتهم في مركز اللاجئين المحلي إلى 1150، بينما تم بناء هذا المركز لاستيعاب 250 فقط“.

وتابعت: ”قام الصليب الأحمر بنقل الوافدين الجدد إلى عبارات مؤجرة، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 10 أيام“.

وأشارت الصحيفة إلى تطورات الأوضاع على الصعيد السياسي في تونس، بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان لمدة 30 يوما، دون سابق إنذار، وإقالة رئيس الوزراء وعزل كبار المسؤولين، بالإضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من 3 أشخاص، وحذر المتظاهرين من النزول إلى الشوارع، وأمر بحظر التجول، مشيرا إلى أنه ينقذ تونس من الفساد، لكنه أثار مخاوف من انهيار الحكم الديمقراطي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو، قوله: ”كلما كان هناك عدم استقرار، فإن معدلات الخروج من تونس تتصاعد، رغم أنه من السابق لأوانه الحديث عما سيحدث بعد ذلك“.

وأردفت قائلة: ”ارتفع عدد التونسيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في الأشهر الأخيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الداخل.. تشير السجلات إلى أن 2962 لاجئا عبروا إلى إيطاليا في الفترة من يناير إلى يونيو، بالإضافة إلى 3796 آخرين هذا الشهر. العدد المتزايد من الوافدين من تونس يفوق بكثير عدد الوافدين من أي بلد آخر، بما في ذلك ليبيا“.

واستطردت بقولها: ”أثارت زيادة عمليات وصول اللاجئين عبر البحر مخاوف من تكرار ما حدث عام 2011، عندما وصل 25 ألف تونسي إلى إيطاليا خلال ثورة الربيع العربي“.