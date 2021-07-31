اولمبياد طوكيو.. ديوكوفيتش يفشل في حصد برونزية التنس

وخسر ديوكوفيتش اللقاء بمجوعتين لواحدة تفاصيلها 6/4 و6/7 و6/3.

وجاء ذلك بعد أن خسر ديوكوفيتش أمام الألماني ألكسندر زفيريف، أمس الجمعة، في الدور قبل النهائي، لتتبدد أماله في الفوز هذا العام بما يطلق عليه "جولدن سلام"، وهو التتويج بجميع ألقاب "جراند سلام" إلى جانب الفوز بالذهبية الأولمبية، خلال عام واحد الذي لم يسبق لاي لاعب او لاعبة التحصل عليه باستثناء الالمانية شتيفي غراف عام 1988.



وكان ديوكوفيتش قد أبدى إصرارا على استعادة توازنه، وحصد "ميدالية واحدة على الأقل" لبلاده في أولمبياد طوكيو، عبر المنافسة اليوم على كل من الميدالية البرونزية لفردي الرجال، وبرونزية الزوجي المختلط".

لكن بوستا قدم عرضا قويا ليضاعف محنة ديوكوفيتش، الذي لم يتبق أمامه سوى مباراة الزوجي المختلط، لإحراز ميدالية خلال الأولمبياد الحالي.

ويخوض ديوكوفيتش مباراة الزوجي المختلط اليوم أيضا، إلى جانب نينا ستويانوفيتش، في مواجهة الثنائي الأسترالي أشلي بارتي وجون بيرز.

