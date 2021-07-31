نبأ غير سار لعشاق الاسطورة ميسي

ورمى تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني كرة تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملعب برشلونة وذكر: "كل شيء يعتمد على برشلونة، هم يعرفون قواعد التحكم الاقتصادي ولا توجد استثناءات، عندما يتعين عليك تغيير القواعد هناك منظمات، واعتبارا من اليوم لا توجد خطط لتغيير القواعد ولا أي شيء. لقد أخبرني برشلونة أنهم يأملون في جعل شخص ما يقلص راتبه، لكن لا يتعلق الأمر بتعديل القواعد ليبقى ميسي".

وأضاف "أعتقد أن خوان لابورتا، الذي لديه معلومات مباشرة، قال إن الأمور تسير على ما يرام، وأنا أصدقه. التجديد لميسي حلم جميع أندية الليغا".

وانتهي عقد ميسي مع برشلونة يوم 30 يونيو، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه وافق على التجديد لـ5 مواسم مع تخفيض راتبه بنسبة 50%.