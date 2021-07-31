شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يتقدم بطلب لـ"التربية والتعليم" لفصل إدارة دار السلام والبساتين التعليمية لإدارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، بطلب إلى وزير التربية والتعليم، لفصل إدارة دار السلام والبساتين التعليمية إلى إدارتين منفصلتين، هما:

- إدارة البساتين وتضم 294 مدرسة وتتبع حي البساتين.

- إدارة دار السلام وتضم 115 مدرسة وتتبع حي دار السلام.

وأوضح "مطر" في طلبه أسباب الفصل المتمثلة في تباعد مدارس البساتين عن مدارس دار السلام بحوالي 5 كيلو مترات، وارتفاع عدد المدارس في الإدارة، بالإضافة إلى توفير المتابعة الجيدة والمناخ التربوي المناسب لمدارس دار السلام والبساتين.

يأتي ذلك الطلب بالتعاون وبالتنسيق مع وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة، د. محمد عطية، ومدير عام إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، أ. عبد العزيز حسن زنار.

النائب محمد تيسير مطر

طلب النائب محمد تيسير مطر

النائب محمد تيسير