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مستوطنون يهود يتلفون المئات من شتلات الزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 7 ثواني - 12:03 مساءً, 31 يوليو 2021 م

المناطق - واس

أتلف مستوطنون يهود اليوم ،المئات من شتلات الزيتون في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الشبابي في البلدة أحمد صلاح ، قوله إن المستوطنين أتلفوا (140) شتلة زيتون ورشوها بالمبيدات، في منطقة واد أبو بكير التي تقام عليها مستوطنتي “دانيال” و”اليعازر”، مضيفا أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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