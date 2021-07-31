مستوطنون يهود يتلفون المئات من شتلات الزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

المناطق - واس

أتلف مستوطنون يهود اليوم ،المئات من شتلات الزيتون في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الشبابي في البلدة أحمد صلاح ، قوله إن المستوطنين أتلفوا (140) شتلة زيتون ورشوها بالمبيدات، في منطقة واد أبو بكير التي تقام عليها مستوطنتي “دانيال” و”اليعازر”، مضيفا أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر.