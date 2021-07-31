شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مستوطنون يهود يتلفون المئات من شتلات الزيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 7 ثواني - 12:03 مساءً, 31 يوليو 2021 م
المناطق - واس
أتلف مستوطنون يهود اليوم ،المئات من شتلات الزيتون في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الشبابي في البلدة أحمد صلاح ، قوله إن المستوطنين أتلفوا (140) شتلة زيتون ورشوها بالمبيدات، في منطقة واد أبو بكير التي تقام عليها مستوطنتي “دانيال” و”اليعازر”، مضيفا أن ملكيتها تعود للمواطن يوسف عبد هيجر.