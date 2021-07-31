شكرا لقرائتكم خبر عن 4950 إصابة جديدة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل 4950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وذلك طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.

وأعلن المركز أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفعت إلى مليون و29 ألفا و811 حالة، بما فيها 940 ألفا و164 حالة شفاء، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف المركز أن إجمالي 23 ألفا و360 مريضا توفوا بسبب المرض، من بينهم 65 مريضا، توفوا في الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن 3187 شخصا في حالة حرجة.

ومازال إقليم السند جنوب البلاد الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الإصابة، حسب المركز، حيث سجل 380 ألفا و93 حالة وفاة.