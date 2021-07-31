شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 أشخاص في هجوم إرهابي بمحافظة صلاح الدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 8 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 19 اخرون بينهم عدد من رجال الأمن بجروح في هجوم إرهابي استهدف مجلس عزاء بجنوب محافظة صلاح الدين العراقية.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن القوات الأمنية بكل صنوفها باشرت بتمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجلس العزاء المقام في منطقة البوجيلي بناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين.

ووصل إلى المنطقة صباح اليوم وفد عسكري وأمني عراقي رفيع للوقوف على ملابسات الحادث.