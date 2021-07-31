طعناً بالسكين.. رجل يقتل امرأة في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أقدم رجل ، اليوم السبت، قتل أمرأة طعناً بالسكين جنوب مدينة الحلة بمحافظة بابل.

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من قسم شرطة الأقضية - مركز شرطة الكفل في قيادة شرطة بابل، القت القبض على شخص اقدم على طعن امرأة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمها بواسطة آلة جارحة (سكين) مما تسبب في قتلها داخل منزلها جنوبي مدينة الحلة".

وأضاف، ان "العملية تمت بعد ورود اخبار الى مركز الشرطة عن الحادثة لتباشر قوة بالتحري وجمع المعلومات وفي وقت قياسي تم التوصل الى القاتل والقبض عليه، حيث اعترف ابتدائياً بارتكابه الجريمة ليتم نقله الى مركز التحقيق المعني لمعرفة تفاصيل اكثر".