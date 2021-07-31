انقاذ فتاة قاصر من فخ 'الاستدراج' والمتاجرة بها في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، انقاذ فتاة قاصر من فخ "الاستدراج" والمتاجرة بها.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم شرطة الصالحية التابع لقيادة شرطة بغداد تمكنت من إنقاذ فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٦ عاما من فخ الاختطاف من خلال استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



واضافت القيادة، ان "الفتاة تم استدراجها من قبل متهم في احدى المحافظات وعدها بالزواج وكان ينوي الاعتداء عليها والمتاجرة بها، ليتم التحفظ على الفتاة والتواصل مع ذويها بعد عرض الموضوع على القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".

