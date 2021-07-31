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انقاذ فتاة قاصر من فخ 'الاستدراج' والمتاجرة بها في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، انقاذ فتاة قاصر من فخ "الاستدراج" والمتاجرة بها.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم شرطة الصالحية التابع لقيادة شرطة بغداد تمكنت من إنقاذ فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٦ عاما من فخ الاختطاف من خلال استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

واضافت القيادة، ان "الفتاة تم استدراجها من قبل متهم في احدى المحافظات وعدها بالزواج وكان ينوي الاعتداء عليها والمتاجرة بها، ليتم التحفظ على الفتاة والتواصل مع ذويها بعد عرض الموضوع على القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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