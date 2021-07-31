التحالف الدولي بالعراق.. 5 مليارات دولار دعما في 7 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف الدولي ضد داعش تزويد القوات الأمنية العراقية، منذ 2014، بمعدات تفوق قيمتها 5 مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم التحالف واين ماروتو، قوله: "في الأسبوع الأخير فقط، جهز التحالف الدولي القوات الأمنية العراقية بمعدات تبلغ قيمتها 35 مليون دولار".

ولفت ماروتو إلى أن ما تقدم يشكل "جزءا من صندوق تمويل وتدريب وتجهيز القوات الأمنية العراقية الذي دعمته القوات الأمريكية".

وبخصوص طبيعة المعدات، أوضح أن "الدعم المقدّم يشمل معدات الاتصالات والاستخبارات، وكذلك جميع الأمور في مجالات القوات الأمنية العراقية كافة".

وأكد ماروتو أن "الدعم سيستمر في مساندة القوات العراقية، وربما في المستقبل وفي ظل قرار انسحاب القوات القتالية"، لافتا إلى أن "الأمر (تحديد مهمّة التحالف الدولي من ناحية الدعم) سيترك لقرار من الحكومتين العراقية والأميركية".

وفي تصريحات سابقة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن- لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض - أن واشنطن ستنهي بحلول نهاية 2021 "مهمّتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.

وقال بايدن حينها: "لن نكون مع نهاية العام في مهمة قتالية" بالعراق، لكن "تعاوننا ضد الإرهاب سيتواصل حتى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها".

وأوضح أن "دور" العسكريين الأميركيين في العراق سيقتصر على "تدريب" القوّات العراقية و"مساعدتها" في التصدي لتنظيم داعش.

من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية، في بيان لاحق، إن "العلاقة ستتطور بالكامل نحو دور للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية" مع القوات العراقية المنخرطة ضد داعش.