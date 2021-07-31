تفاصيل إصابة العشرات بسبب تصادم قطارين فى مدينة بوسطن الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - أصيب عدة أشخاص، في حادث تصادم قطارين بمدينة بوسطن الأمريكية، حيث تم نقل 23 شخصًا إلى المستشفيات.

وقالت إدارة الإطفاء في بوسطن عبر تغريدة بموقع تويتر: "نُقَِل 23 شخصًا إلى المستشفيات بسبب إصابات لا تهدد حياتهم بعد الحادث مساء أمس الجمعة".



جاء ذلك بعد إعلان هيئة النقل بخليج ماساتشوستس أن قطارين اصطدم أحدهما بالآخر على خط سكة حديد الكومنولث أفينيو في بوسطن. حسبما نشر موقع "سبوتنيك".



ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أحد شهود العيان قوله: "توقف القطار عند الضوء عندما انطلق فجأة إلى الأمام، لقد شعرت وكأنها أسوأ رحلة في مدينة ملاهي يمكن أن تتخيلها".

وقال شاهد آخر كان يجلس في سيارة عندما وقع الحادث إن بعض الركاب أصيبوا بجروح في العنق والرأس.

من جهتها أوضحت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس أن الحادث العنيف وقع بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن من بين الجرحى أربعة سائقين على متن القطارين.

هذا وتعطلت الخدمة على الخط "ب"، الذي يمر عبر حرم جامعة "بوسطن"، لعدة ساعات، بينما كانت جهود الإنقاذ جارية، إذ ظل المحققون في مكان الحادث حتى وقت متأخر من الليل.

وفي 4 فبراير 2018، أسفر حادث اصطدام قطار ركاب كان يقل 147 راكباً، مع قطار بضائع فى كارولينا الجنوبية الولاية الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة حوالى 70 شخصاً، كما تسبب الحادث بتسرب قرابة 20 ألف لتر من المحروقات، وفاق لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»..