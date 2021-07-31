مذكرة تفاهم بين جامعة سوهاج والاتحاد المصري لطلاب الصيدلة.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

وقعت جامعة سوهاج، مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، والدكتور عمر عبدالفتاح ممثلًا عن الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة، والدكتور محمود الأمير رئيس الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم.

وقال "عزيز"في تصريحات اليوم السبت، إن التعاون يأتي فى إطار تطوير المنظومة الصحية داخل الجامعة وخارجها، وتعزيز المهارات المهنية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل في مجال تخصصهم.

وأشار "عزيز" أن الجامعة تدعم جميع الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة العامة بما يتوافق مع استراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفًا أن مجالات التعاون تشمل توفير الدعم لطلاب الكلية فى مجال التبرع بالدم بشكل مستمر، وإنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين وتطوير المنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة.