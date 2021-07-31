تبدأ الأحد.. "تعليم الجيزة" تكشف جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل (عام وفني)

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب– أسامة علي:

أعلن مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء امتحانات مراحل صفوف النقل بالتعليم العام والثانوي الفني للعام الدراسي 2020/2021.

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثاني على النحو التالي:

- طلاب النقل بالتعليم الفني بمختلف التخصصات "تجاري – صناعي – زراعي – فندقي": من 1 إلى 12 أغسطس 2021.

- طلاب صف النقل المرحلة الابتدائية للصف الرابع (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسادس (صم وضغاف سمع): خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

- طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع والثامن (صم وضعاف سمع): خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

- طلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية (الصفين الأول والثاني الإعدادي والعام والمهني والصم والمكفوفين): خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2021.

- طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام (للصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 7 إلى 15 أغسطس 2021.

- طلاب صفوف النقل بالتعليم الثانوي (الصف الأول والثاني المكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 16 أغسطس 2021.

- طلاب صفوف النقل بالتعليم الثانوي (الصفين الأول والثاني العام) خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس 2021.

- طلاب الشهادة الإعدادية (العام والمهني والمكفوفين والصم) خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.

وشدد الجيار على تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا في اللجنة، للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء آداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من آداء الامتحانات والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

كما طالب باتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.