وسط إجراءات احترازية.. طلاب الثانوية "علمي" يؤدون امتحاني الأحياء والاستاتيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية/ علوم)، أداء امتحان مادة "الأحياء" بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الشعبة (العلمية/ الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

وبدأ امتحان الأحياء لطلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" في الـ10 صباحا حتى الـ 1 ظهرا، كما بدأ امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علمي رياضة" في الـ10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل​.