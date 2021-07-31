المركزي يلزم البنوك بتوفيق أوضاعها مع قواعد السحب والإيداع الجديدة خلال 12 شهرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

ألزم البنك المركزي البنوك بتوفيق أوضاعها مـع قواعـد التشـغيل البينـي لعمليات السحب والإيداع من ماكينات البيع الإلكترونية لدى التجار وذلـك من خـلال فتـرة سـماح لا تزيـد عـن 12 شـهرًا مـن تاريـخ إصـدار القواعـد.

وجاءت هذه التعليمات في كتاب دوري حصل عليه الخليج 365 حول القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمة والذي التجار من ماكينات (بوينت أوف سيل).

وماكينات البيع لدى التجار مثل فوري ومصاري وبي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري اعتمد في جلسته يوم الثلاثاء الماضي القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالي.