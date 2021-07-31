رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة "انجامينا" التشادية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة انجامينا بدولة تشاد، برئاسة الدكتور محمد صالح دوسا، لبحث سبل تطوير الفرع لتحقيق الاستدامة وتوفير خدمة تعليمية جيدة لطلاب الفرع، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال قنصوة، خلال اللقاء إن جامعة الإسكندرية ستعمل على تنمية الفرع وتحقيق الشراكة بين الجانبين بصورة حقيقية، لافتًا إلى ضرورة التعاون لضمان الاستدامة وتحقيق جودة الخدمة التعليمية التي تقدم لطلاب الفرع بانجامينا.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، إن الفرع سيكون له دور تنويري وتنموي للحفاظ على القارة وتنميتها، وبوابة جذب لطلاب منطقة وسط أفريقيا.

ودعا قنصوة، إلى استحداث تخصصات جديدة بالفرع يحتاجها المجتمع بدولة تشاد، موضحاً أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى مواكبة الفكر العالمي والدخول لعصر جامعات الجيل الرابع، مشيرًا إلى إمكانية فتح المجال لطلاب الفرع بتشاد للدراسة بالدرجات المشتركة بين جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات العالمية.

وزار الوفد التشادي عدد من كليات الجامعة للتعرف على إمكانياتها العلمية والبحثية، والبرامج الأكاديمية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والبرامج المتخصصة، والشراكات مع الجهات المختلفة، وأحدث التجهيزات للمعامل البحثية، وجهود الكليات لتقديم خريج كفء لسوق العمل.