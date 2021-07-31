أول امرأة من أصول عربية.. تعيين فلسطينية ضمن قيادة الشرطة في نيويورك

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

عيّنت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، خلال حفل خاص، الامريكية من أصل فلسطيني، فلسطين سرور، ضمن قيادة الشرطة الامريكية في مقاطعة برونكس.

وتم تعيين سرور المنحدرة من قرية بيتونيا في مدينة رام الله، برتبة كابتن، في مقاطعة برونكس احدى المقاطعات الخمس التي تتكون منها مدينة نيويورك، لتكن أول امرأة من أصول عربية تصل إلى هذه الرتبة، وذلك بعد تميزها في العمل لدى جهاز شرطة نيويورك، الذي يعتبر الأكبر من حيث العدد الشرطي على مستوى الولايات المتحدة الأميركية.

واكد الناشط الفلسطيني في الولايات المتحدة، ماهر عبد القادر، تعيين سرور بهذا المنصب: “هو رسالة عظيمة من أبناء الجالية الفلسطينية في أميركا، تبين أهمية دورهم وتأثيرهم في المجتمع الأميركي الذي بدأ يتصاعد شيئا فشيئاً في العقد الأخير، لا سيما مع وصول رشيدة طليب الى الكونغرس لدورتين متتاليتين، وتعيين ماهر البيطار مديرا لجهاز الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الأميركي، بجانب عدد آخر من الناشطين الفلسطينيين الذين تولوا مناصب قيادية مختلفة”.

واوضح عبد القادر، أن سرور لعبت دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية، من خلال الفعاليات التي نظمت في ولاية نيويورك، وكان آخرها تمكنها من اقناع شرطة الولاية برفع علم فلسطين في الاحتفالات السنوية المتعلقة بالجاليات القومية الممثلة في جهاز الشرطة.

والجدير بالذكر ان سرور حاصلة على درجة البكالوريوس في علم الاجرام وحاصلة على ماجستير في علم النفس الشرعي.