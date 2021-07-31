الصحة العالمية تحذر من تحول كورونا إلى شيء أسوأ

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 9:56 صباحًا

تثير متحورات فيروس كورونا، وتحديدًا دلتا التي يعتبر أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات الأخرى، قلقا كبيرا على كافة المستويات.

حذرت منظمة الصحة العالمية من المتحورة دلتا من فيروس سارس كوفيد-2 المسبب لفيروس كورونا.

وقالت المنظمة الدولية إن النسخة الجديدة تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة، قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ.

واكتُشف المتحور الشديد العدوى لأول مرة في الهند، وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه ظهر الآن في 132 منطقة، وهو مسؤول جزئيا عن زيادة بنسبة 80% في وفيات فيروس كورونا في أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، “ظهرت حتى الآن 4 أنواع مثيرة للقلق، وسيظل هناك المزيد ما دام الفيروس مستمرا في الانتشار”.

وتابع لقد أصبح الفيروس أكثر فاعلية، وأصبح أسرع، ولا تزال خطة التعامل معه كما هي، لكننا بحاجة إلى تنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفعالية أفضل مما فعلناه من قبل.

ونشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على منصة “تويتر”، في وقت سابق تغريدة حول متغيرات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وتحديدًا متغير دلتا الذي يعتبر أكثر قابلية للانتقال مقارنة بالسلالات الأخرى لفيروس كورونا.

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو للدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، والتي قالت فيه إن العلماء والخبراء يحاولون التوصل إلى فهم أفضل لأسباب القدرة السريعة لمتغير دلتا على الانتشار، مشيرة إلى أنه لا تتوافر صورة كاملة بعد، إلا أن المعلومات المتاحة حتى الآن تؤكد أن المتغير يسمح للفيروس بالالتصاق بالخلية بسهولة ويسر أكثر، ومن ثم تتفوق على جهاز المناعة بسهولة ولهذا يعد متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال ونشر العدوى.