شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 شخصا في حادثين مروريين شرق أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون اليوم السبت أن 20 شخصا على الأقل قتلوا في حادثين مروريين في الساعات الـ12 الماضية في إقليم لاغمان شرق أفغانستان.

ووقع الحادثان في منطقة "قرغاي" بالإقليم، عندما اصطدمت مركبتان ببعضهما البعض، طبقا لما ذكره حاكم الإقليم، أسد الله دولتزاي.

وكان الحادث الأول، الذي وقع مساء أمس الجمعة، تصادما بين حافلة صغيرة وسيارة. وقتل ثمانية ركاب وأصيب عشرة آخرون، طبقا لما ذكره دولتزاي.

وفي الحادث الثاني الذي وقع اليوم السبت، اصطدمت ثلاث سيارات، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة ثمانية آخرين، حسب المتحدث.

وكان نساء وأطفال من بين ضحايا الحوادث. وقال متحدث باسم الشرطة إن الحوادث ناجمة عن تهور السائقين.