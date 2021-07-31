منظّمة الصحّة العالميّة: دلتا تضيع المكاسب التي حقّقناها في مكافحة كورونا

30 يوليو , 2021

أخبار كورونا حول العالم تثير القلق، فمعدّل الإصابات يزداد بوتيرة سريعة بسبب سلالة دلتا.

فقد قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن المكاسب التي تحققت بصعوبة في مكافحة كوفيد-19 تضيع مع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى.

وأشارت المنظّمة إلى أنّ اللقاحات التي اعتمدتها ما زالت فعّالة ضد المرض.

وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان في بيان له، إنّ جميع اللقاحات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي توفر حماية مهمة ضد الحالة الحادة من المرض وتلقي العلاج بالمستشفى. وأضاف "نحن نكافح نفس الفيروس لكنه الفيروس صار أقوى".

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وقالت ماريا فان كيرخوفا الخبيرة الفنية المختصة بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية إنه لم يتم تسجيل معدلات وفاة أعلى مع الإصابة بالسلالة دلتا.

قال علماء لمجموعة تقدّم المشورة للحكومة البريطانية إنّ الحماية التي تقدمها لقاحات الوقاية من كوفيد-19 وتطوّره لأعراض خطرة، من المرجح للغاية أنها ستتراجع بمرور الوقت ولذلك ستستمر حملات التطعيم لسنوات مقبلة.

وعلى صعيد متّصل، أفاد ملخّص لوثيقة مقدمة للمجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ التابعة للحكومة البريطانيّة، أنّه من المرجح للغاية أن تتراجع المناعة التي تحدثها اللقاحات للوقاية من عدوى كورونا ومن الإصابة بأعراض خطرة بسببه بمرور الوقت..

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وأضافت الوثيقة، أنّه من المرجح أن تستمر حملات التطعيم للوقاية من كورونا لسنوات مقبلة.

يذكر أنّ الوثيقة التي تحمل عنوان "ما هي المدة المتوقعة لاستمرار إعطاء لقاحات للوقاية من كوفيد؟" كتبها مجموعة من علماء الفيروسات البارزين والمختصين بعلوم الأوبئة من إمبريال كوليدج لندن وجامعة برمينجهام وخدمة الصحة العامة في إنجلترا.