أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقرارا في البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد، ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي ذات الأسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.
وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.