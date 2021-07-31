أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي ذات الأسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.

وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

