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أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقرارا في البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد، ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي ذات الأسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.

وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 148.250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147.250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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