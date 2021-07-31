شرطة بابل تصدر بيانا بشأن اقدام رجل على قتل اثنين من أشقائه وابن أحدهم

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، بيانا بشأن اقدام رجل على قتل اثنين من أشقائه وابن أحدهم في المحافظة.

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " قوة من قسم شرطة الاقضية/ مركز شرطة الشهداء في محافظة بابل تمكنت من إلقاء القبض على شخص قتل اثنين من أشقائه وابن أحدهم وجرح اثنين آخرين في نزاع نشب بينهم نتيجة لخلاف عائلي ضمن إحدى مناطق مدينة الحلة.

واضاف البيان، ان "عملية القبض على المتهم تمت في أقل من ساعة واحدة بعد ارتكابه الجريمة وضبط السلاح المستخدم فيها الذي حاول القاتل إخفاءه في أحد البساتين القريبة، ليتم نقله الى مركز التحقيق المعني لإكمال الإجراءات القانونية وعرضه على السلطة القضائية لينال جزاءه العادل".