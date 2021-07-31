بـ«طائرة مسيرة».. تفاصيل إحباط محاولة للهجوم على سفينة سعودية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية.

وذكر التحالف، في بيان: "استمرار تهديد المليشيا الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".

وأضاف: "جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".

وأفاد التحالف بتمكن الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار