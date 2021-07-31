شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 40 شخصاً وتضرر 187 منزلاً في زلزال قوي شمالي بيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 40 شخصا على الأقل يوم الجمعة، عندما ضرب زلزال قوي شمالي بيرو، حسبما قالت السلطات الصحية في بيرو.

وقال مستشفى في بلدة سولانا إن ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة حامل، أصيبوا بإصابات خطيرة إثر انهيار جدران، كما أصيب 10 أشخاص بكسور عظمية.

وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر، على بعد 12 كيلومترا غرب بلدة سولانا في إقليم بيورا، وعلى عمق بلغ 36 كيلومترا.

وذكرت وكالة الدفاع المدني، أن 187 منزلا تضررت بسبب الزلزال، فيما أصبح من غير الممكن الإقامة في 6 منازل أخرى.