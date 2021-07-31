القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار في السودان، اليوم السبت 31 يوليو 2021، بداية تعاملات شركات الصرافة، والسوق الموازية "السوداء".

ويشهد سعر الدولار تقاربا نادرا بين مستواه في البنوك والسوق السوداء، في مؤشر على قرب نجاح الجهود الحكومية في القضاء على السوق السوداء.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك السودانية.

وظل متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه السوداني، ثابتا لدى بنك السودان المركزي، عند 443.82 جنيه للشراء، و 447.15 جنيه للبيع.

كما استقر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، عند 445 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتقارب السعر بين البنوك والسوق السوداء، يعني أن حائزي الدولار سيفضلون بالطبع استبداله من البنوك التي تضمن لهم سعرا جيدا وعملة غير مزورة، وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى عودة الدولار للقنوات الرسمية.

ويمهد هذا التقارب، إلى تراجع أكبر في حجم السوق الموازية التي ستجد ضمورا خلال الفترة المقبلة، إن نجحت محاولات البنك المركزي الإبقاء على أسعار متقاربة، وقد يمهد لانتهائها بشكل كامل قبل حلول العام المقبل.

"مخابز بلا طوابير"

وبعد سنوات من تفاقم أزمة الخبز في السودان، تجد المشكلة طريقها للحل، في ظل دعم دولي لتوفير القمح، للدولة العائدة لأحضان المجتمع الدولي.

وخلال الفترة الماضية شهدت مدن السودان أزمة حادة في عدم توافر الخبز، واضطر السودانيون للاصطفاف ساعات طوال أمام المخابز للحصول على احتياجاتهم من الخبز.





لكن المشكلة بدأت في التلاشي تدريجيا في ظل دعم دولي، من عدد من الدول تتصدرها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة.

ووصلت الأربعاء الماضي، الدفعة الثانية لقمح المعونة الأمريكية، إلى ميناء بورتسودان، وتبلغ 48 ألف طن من جملة 300 ألف طن ستصل فيما بعد.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه، لدى بنك السودان المركزي، عند 526.16 جنيه للشراء، و530.11 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ثابتا عند 520 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وسجل الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي 618.13 جنيه للشراء، و622.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

فيما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية في السودان، ثابتا عند 615 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وظل سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، ثابتا عند نحو 118.40 جنيه للشراء، و 119.28 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط العملة السعودية، لدى السوق الموازية" السوداء"، عند 117 جنيها.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه السوداني، نحو 120.85 جنيه للشراء، و121.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

فيما واصل متوسط العملة الإماراتية، لدى السوق الموازية "السوداء"، الاستقرار عند 119 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، نحو 1474.30 جنيه للشراء، و1485.36 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

تخفيض الديون

ويُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المواطنين.

ووافق نادي باريس، في وقت سابق على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان، وإعادة هيكلة بقية المديونيات.

وقد دعمت تلك الإجراءات الثقة في قدرة الحكومة السودانية على توفير المعروض اللازم من الدولار لتلبية احتياجات مواطنيه.

وفي مايو/آيار الماضي، وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان، وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام البلد الأفريقي للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي تم عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية.