إطلاق رصاص خارج متجر في برلين وإصابة 4 واعتقال شخص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة برلينر تسايتونج أن شخصا أُطلق الرصاص خلال اشتباك في مرأب سيارات بمتجر في شمال برلين اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة أربعة.



وقالت الصحيفة في وقت لاحق إن السلطات ألقت القبض على شخص عقب وقوع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصابين ثلاثة رجال وامرأة وأضافت أن الشرطة استجوبت شهودا وفرضت طوقا حول مكان الحادث.

وقالت الصحيفة إن أحد المصابين تعرض للطعن بسكين في حين أصيب آخر بالرصاص بينما أصيب ثالث في الرأس في الاشتباك بمرأب متجر دي.آي.واي في حي ويدينج.