شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين ترصد بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصينية السبت أنّها رصدت بؤراً وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضمّ مدينة يبلغ عدد سكّانها 31 مليون نسمة، في أخطر تفشٍّ للفيروس يشهده منذ أشهر العملاق الآسيوي.



وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّه تم تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ، لتضاف بذلك هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين وأربع مقاطعات أخرى أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بالمتحوّرة دلتا من فيروس كورونا.