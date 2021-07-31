الصين تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 55 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة نزولا من 64 إصابة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 25 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 92930 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.