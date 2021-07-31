تايلاند تسجل رقما قياسيا لضحايا كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت تايلاند عددا قياسيا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 18912 حالة اليوم السبت مما يرفع العدد الإجمالي إلى 597287.



وسجل البلد الآسيوي أيضا عددا قياسيا جديدا في الوفيات اليومية بالفيروس عند 178 ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 4857.

وكانت تايلاند قد فرضت العزل العام على العاصمة بانكوك وتسعة أقاليم أخرى، في أشد قيود تفرضها منذ أكثر من عام لمكافحة الفيروس.