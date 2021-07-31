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9 أهداف لمبادر "حياة كريمة".. أبرزها الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - تحتوى مبادرة حياة كريمة على شق للرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بهدف إفادة حوالي 58 مليون مواطن في مراحل المبادرة، وبناء عليه، يُمكن تلخيص أهداف المبادرة في النقاط التالية، كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

 

1- التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر

 

2- الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية

 

3- تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة والثقافية

 

4- تطوير وإنشاء مدارس تعليمية لكافة المراحل مع استهداف إقامة 13 ألف فصل، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 20%

 

5- بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي

 

6- تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم

 

7- تقديم سلات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا

 

8- توفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء

 

9- إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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