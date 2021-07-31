اخبار العالم

7 توجهات لقطاع الاتصالات بخطة العام.. أبرزها التوسع فى خدمات الإنترنت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توجهات لقطاع الاتصالات بخطة العام.. أبرزها التوسع فى خدمات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 الوجهات الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتبناها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022).

ونستعرض فيما يلى أهم 7 توجهات لقطاع الاتصالات خلال العام المالى:

1- مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية

2- تكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الشمول المالى

3- تبنى كافة البرامج والتطبيقات المعنية بمجال الذكاء الاصطناعى

4- التوسع فى الابتكارات والتطبيقات الخاصة بتقنية المعلومات، مع توفير الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات

5- التوسع فى خدمات الإنترنت (إنترنت الأشياء – الحوسبة السحابية - البيانات الكبيرة)، وغيرها من سبل الاتصالات وتخزين المعلومات الحديثة

6- التوسع في نظام التعهيد Outsourcing كمصدر رئيس التنمية الصادرات الخدمية المصرية، وتوليد النقد الأجنبى

7- تطوير البنية الأساسية المعلوماتية

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا