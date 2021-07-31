7 توجهات لقطاع الاتصالات بخطة العام.. أبرزها التوسع فى خدمات الإنترنت

القاهرة - سامية سيد - حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 الوجهات الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتبناها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022).

محمد يوسف

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