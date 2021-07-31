شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توجهات لقطاع الاتصالات بخطة العام.. أبرزها التوسع فى خدمات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 الوجهات الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتبناها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022).
ونستعرض فيما يلى أهم 7 توجهات لقطاع الاتصالات خلال العام المالى:
1- مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية
2- تكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الشمول المالى
3- تبنى كافة البرامج والتطبيقات المعنية بمجال الذكاء الاصطناعى
4- التوسع فى الابتكارات والتطبيقات الخاصة بتقنية المعلومات، مع توفير الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات
5- التوسع فى خدمات الإنترنت (إنترنت الأشياء – الحوسبة السحابية - البيانات الكبيرة)، وغيرها من سبل الاتصالات وتخزين المعلومات الحديثة
6- التوسع في نظام التعهيد Outsourcing كمصدر رئيس التنمية الصادرات الخدمية المصرية، وتوليد النقد الأجنبى
7- تطوير البنية الأساسية المعلوماتية