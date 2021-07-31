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المبعوث الأمريكي لليمن يعود لبلاده بعد زيارة للسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):
عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، بعد زيارة إلى المملكة العربية .

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن ليندركينج التقى خلال تلك الزيارة مع كبار المسئولين من الجمهورية اليمنية وحكومات السعودية وعدد من الدول الأخرى من أعضاء إلى جانب مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث أن ليندركينج دعا إلى إنهاء القتال في جميع أنحاء اليمن، والذي تسبب في زيادة معاناة الشعب اليمني ، معربا عن قلقه من استمرار رفض الحوثيين المشاركة بصورة إيجابية في وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي شدد كذلك على أنه لا يمكن إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن إلا من خلال اتفاق دائم بين الأطراف اليمنية.​

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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