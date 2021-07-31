تطورات جديدة في قضية اغتيال رئيس هايتي

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت شرطة هايتي، إنها اعتقلت ضابط شرطة رابع يدعى ويليام مويز في إطار التحقيق بقضية اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماري ميشيل فيريه إن الشرطة المعتقلين، “كانوا يرافقون المرتزقة المسلحين أثناء الهجوم”.

وتشير شرطة هايتي إلى أن هناك 9 عناصر آخرين في الشرطة بانتظار الاستجواب في القضية وقام مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الذي يساعد سلطات هايتي في التحقيق، بتفتيش منازلهم.

ونفذت شرطة هايتي 46 عملية استجواب واعتقلت 27 شخصا منهم 18 مواطنا كولومبيا، على ذمة الضلوع في الهجوم على مقر الرئيس مويز في 7 يوليو الجاري.

وتبحث الشرطة عن 6 آخرين يشتبه بتورطهم في الجريمة بينم سيناتور سابق، وقاضية سابقة ورجل أعمال.

ووعد رئيس وزراء هايتي الجديد، أرييل هنري، بتقديم قتلة مويس إلى العدالة.

وأعرب الشعب عن صدمته لاعتبار أن الأشخاص المكلفين بحماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس.

وأوقف أكثر من 20 شخصا، معظمهم كولومبيون، وتقول الشرطة إن المؤامرة دبرها هايتيون لديهم طموحات سياسية وعلاقات خارجية.

وقد تم اغتيال الرئيس جوفينيل مويس على يد مجموعة من المسلحين في مقر إقامته يوم الأربعاء 7 يوليو 2021.