تونس تتلقى مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السفارة الأميركية في تونس، الجمعة، عن تقديم مليون جرعة من لقاحات موديرنا لتونس التي تواجه صعوبة كبيرة في التصدّي لموجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.

وقال السفير الأميركي دونالد بلوم في بيان إنّ “الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب التونسي خلال هذه الأزمة الصحية. هدفنا هو إنقاذ الأرواح وتوفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات الآمنة والفعالة لأكبر عدد ممكن من التونسيين”.

وتواجه تونس وضعاً حرجاً إذ إنها عاجزة عن وقف موجة جديدة من الإصابات، وتفتقر مستشفياتها إلى الأوكسجين.

ويسجّلت البلاد البالغ عدد سكّانها نحو 12 مليون نسمة، واحداً من أسوأ معدّلات الوفيات الرسمية في العالم بكوفيد-19، مع بلوغ الحصيلة الإجمالية 19 ألف وفاة.

وفي محاولة لتجنب كارثة صحية في تونس، تتدفق منذ أسابيع تبرّعات باللقاحات من جميع أنحاء العالم، الصين ودول أوروبية وخليجية.

وبفضل هذه التبرّعات، تأمل تونس في تطعيم حوالى 50% من سكّانها بحلول منتصف أكتوبر، وفق السلطات.

وتندرج الهبة الأميركية في إطار برنامج كوفاكس لتأمين اللقاحات مجاناً للبلدان الفقيرة، ويأتي وصول هذه الشحنة إلى تونس بعد خمسة أيام على التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد.

ففي مواجهة العراقيل السياسية التي استمرت أشهرا وعودة انتشار الفيروس، جمّد رئيس الجمهورية مساء الأحد عمل البرلمان شهراً، وأقال رئيس الحكومة وتسلّم السلطة التنفيذية بنفسه.

وفي أعقاب تلك الإجراءات، دعت الولايات المتحدة الرئيس التونسي إلى “احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”، في حين تحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفياً مع سعيّد يوم الاثنين.

وقال بلينكن إنه يأمل “بشدّة أن تعود تونس إلى هذا المسار الديمقراطي وأن تسير وفق الدستور وأن تعيد العمل بالبرلمان وأن تشكّل حكومة تنجز العمل من أجل الشعب وتلبّي احتياجاته”.