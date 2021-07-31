الخارجية الأمريكية تعزي في ضحايا الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 07:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تعازيها في ضحايا الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنها تعمل مع شركائها الدوليين لإثبات الحقائق وتقديم المساعدة في الحادث.

وأمس الجمعة، اعترفت إيران، باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، تديرها شركة إسرائيلية، فيما دعا وزير خارجية إسرائيلية بضرورة الرد بشكل صارم.

ونقل تلفزيون العالم الإيراني عن مصادر قولها، إن الهجوم على السفينة “الإسرائيلية جاء ردا على هجوم إسرائيل على مطار “الضبعة” السوري، دون مزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى “رد قاس” على الهجوم الذي استهدف سفينة إسرائيلية بالقرب من سواحل سلطنة عمان.

وأعلنت الشركة الإسرائيلية المشغلة للسفينة في وقت سابق، مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متنها.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ(12) “على ما يبدو كانت وسيلة الهجوم طائرة انتحارية بدون طيار ضربت جسر السفينة”.