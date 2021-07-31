نائب تركي يكشف عن عدد الشركات التي أغلقت في تركيا خلال شهر يونيو

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، فيلي أغبابا، إن عدد الشركات التي أغلقت في تركيا خلال شهر يونيو ارتفع بنسبة 116 في المائة.



وأضاف النائب التركي أنه نتيجة للسياسات الخاطئة التي نفذتها الحكومة التركية، اضطر التجار إلى الفتح والإغلاق لمدة 16 شهرًا.

وتابع أغبابا: “التجار الذين اضطروا إلى الحصول على ائتمان بعد ائتمان، علقوا وغرقوا في الديون. تظهر لنا الإحصاءات أن المزيد من التجار الذين لا يستطيعون سداد ديونهم المتراكمة يواصلون إغلاق مشاريعهم”.

وذكر أغبابا أنه وفقا لجريدة سجل التجار والحرفيين الأتراك، فإن عدد التجار الذين أفلسوا في مايو 2021 بلغ 3 آلاف 893، وفي يونيو وصل الرقم إلى 7 آلاف 568 مع زيادة قدرها 94 بالمائة. بلغ عدد التجار الذين أفلسوا في الأشهر الستة الأولى من العام 47 ألفاً و 572 تاجرًا.

وصرح أغبابا أن 84 من كل 100 شركة صغيرة ومتوسطة لديها ديون، ويبلغ ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة للبنوك حوالي 950 مليار ليرة تركية.

وأكد أغبابا أن القروض عالية الفائدة وزيادة أسعار الصرف والشكوك في الاقتصاد أدت إلى إفلاس الشركات في تركيا.