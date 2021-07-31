شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تجتاح مقاطعة «كومو» الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن مقاطعة كومو، التابعة للجزء الشمالي بإقليم لومبارديا في شمال إيطاليا، تعرضت لفيضانات شديدة، اجتاحتها سيارات متوقفة وتسببت في أضرار جسيمة، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل.

ونفذ رجال الإطفاء حوالي 60 تدخلاً يوم الثلاثاء، معظمها على طول الطريق السريع الذي يدور حول بحيرة كومو، بينما تسبب انهيار أرضي في حدوث تسرب للغاز في بلدة برينو الأكثر تضررا من الفيضانات، مما أجبر حوالي 50 شخصا على البقاء داخل منازلهم.

وذكرت أن الفيضانات قطعت الوصول إلى العديد من البلدات، بعدما حدثت انهيارات أرضية والحطام الذي جره فيضان الجداول.