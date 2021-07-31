السيناتور الديمقراطي بوب ميننديز: حكومة الرئيس التركي تحرم شعبها من حرياته الأساسية

شن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب ميننديز هجوما حادا على أوردوغان وحكومته، ووصفها بأنها تحرم شعبها من الحريات الأساسية التي يستحقها.

جاءت هذه التصريحات بعد استقباله نجم كرة السلة الأميركية من أصول تركية اللاعب أنيس كانتر المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال السيناتور ميننديز عبر حسابه في "تويتر": "سعيد بالدردشة مع اللاعب أنيس كانتر حول حقوق الإنسان في تركيا". وتابع: "لطالما حرمت حكومة أردوغان شعبها من الحريات الأساسية التي يستحقها".

ويعتبر أنيس كانتر معارضا تركيا لحكومة أوردغان وتعرض والديه للاعتقال بسبب مواقفه، وفي العام الماضي نشر كانتر صورة لأردوغان على إنستغرام يصوره على غلاف وهمي لمجلة "تايم" تحت عنوان "إرهابي العام".

وكتب كانتر على التغريدة "ديكتاتور" بجانب الصورة على حسابه.

وفي الأيام الأخيرة، تحدث لاعب الدوري الأميركي للمحترفين إلى أعضاء الكونغرس الأميركي حول حقوق الإنسان وانتهاكات نظام أردوغان في تركيا، بما في ذلك العضو الثاني في مجلس الشيوخ الجمهوري السيناتور جون ثون.

وفي ديسمبر الماضي، تم تعليق حساب إحدى أكبر مجموعات الشتات التركية TASC في الولايات المتحدة على موقع "تويتر" لاستهدافها لاعب كرة السلة أنيس كانتر.

وجاء تعليق حساب لجنة التوجيه الوطنية التركية الأمريكية TASC على "تويتر" بسبب تنسيقها لحملة مضايقات ضد كانتر والذي تتهمه الحكومة التركية بأنه من أتباع الداعية المنفي فتح الله غولن.