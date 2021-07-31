محمد الفلاح - ضربة لترامب.. إجراءات للكشف عن ضرائبه وضغوطه الانتخابية

السبت 31 يوليه 2021

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتكاستين، الجمعة، عندما مهدت وزارة العدل الطريق للإفراج عن سجلاته الضريبية.



كما كشفت عن مذكرة تظهر أنه حث كبار المسؤولين على الادعاء زورا بأن هزيمته الانتخابية كانت "مشوبة بفساد".

وتبدل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترامب في السلطة، حيث مهدت الوزارة الطريق أمام وكالة الإيرادات الداخلية لكي تسلم السجلات الضريبية لرجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى السياسة، إلى محققي الكونجرس وهي خطوة ظل ترامب يحاربها لفترة طويلة.

وترسم الملاحظات المكتوبة بخط اليد، التي دوًنها نائب وزير العدل ريتشارد دونو في ديسمبر كانون الأول ونشرها رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب اليوم الجمعة، صورة لترامب وهو يسعى بقوة لحمل الوزارة على اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل في محاولة لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

ويمثل سماح وزارة العدل بتسليم الملاحظات المكتوبة بخط اليد حول الانتخابات لمحققين في الكونجرس تحولا مثيرا عن الإجراءات التي كانت تتخذ خلال إدارة ترامب لتجنب الخضوع لتدقيق الكونجرس.