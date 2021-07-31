عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد انقطاع ربع قرن.. أمريكا تقترب من تعيين سفير لها بالسودان

السبت 31 يوليه 2021

الخليج 365

أفاد مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس جو ‎بايدن، تقترب من تعيين سفير أمريكي في السودان، بحسب مجلة "فورين بوليسي".



ويتصدر المبعوث لمكافحة الإرهاب بالخارجية “جون غودفري” لائحة المرشحين، وفقاً لما قاله 3 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سفير أمريكي إلى ‎السودان منذ العام 1996.

غودفري هو ضابط رفيع المستوى في السلك الدبلوماسي، وهو حالياً القائم بأعمال منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص للتحالف العالمي لدحر داعش.

وشغل غودفري عدة مناصب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فترة عمله في السلك الخارجي، ومن 2013 إلى 2014، شغل منصب رئيس الموظفين لنائب وزير الخارجية آنذاك ويليام بيرنز، الذي يشغل الآن منصب مدير وكالة المخابرات المركزية في إدارة بايدن.

وقال خبراء بحسب المجلة، إن الغياب الطويل للسفير الأمريكي له تأثير سلبي على العلاقات الأمريكية السودانية.

ما أنه يشكل فرصة مهدرة لواشنطن للمساعدة في تشكيل انتقال السودان نحو الديمقراطية، وإعادة إدخاله في النظام المالي الدولي بعد 30 عامًا من الحكم الاستبدادي للبشير.